公积金特别和保健储蓄户头 第四季利率再创新高达4.04％

公积金特别户头和保健储蓄户头的利率将调高0.03个百分点，今年第四季这两个户头的存款年利率为4.04％，再创新高。

中央公积金局和建屋发展局星期四（9月21日）发联合文告宣布，把公积金特别户头 、保健储蓄户头和退休户头的4％保底利率延长一年，从明年1月1日至12月31日，以便在不确定的利率环境下，为公积金会员提供确定性。

由于10年期新加坡政府债券过去12个月的平均收益增加，与其挂钩的特别户头和保健储蓄户头的利率因此超过4％的保底利率，今年10月1日至12月31日的利率将再次上调，至4.04%。

政府自2008年把特别和保健储蓄户头的利率与10年期政府债券挂钩，在后者基础上再加1个百分点，并设4％的保底利率，让会员赚取保底或挂钩利率两者中较高的利率。今年第三季，这两个户头的利率首次突破4％的保底利率。

公积金局每个季度评估各户头的利率，退休户头则是每年评估。政府早前宣布，退休户头今年1月1日至12月31日的年利率维持在4％。

普通户头第四季年利率维持在2.5％

普通户头今年第四季的年利率维持在2.5％，建屋局优惠房贷利率也相应维持在2.6％。

文告指出，政府正密切留意利率环境，确保公积金利率的挂钩模式在当前的运营环境下仍然适用，同时考虑到长期前景。

为了让会员有更多退休储蓄，55岁以下会员的首6万元存款（最多2万元来自普通户头）有额外1个百分点的利率；55岁及以上会员的首3万元存款（最多2万元来自普通户头）则有额外2个百分点的利率，之后的3万元储蓄有额外1个百分点的利率。