本地金融科技公司Aleta Planet为访华游客提供多一付款选项

又一家公司宣布为外国旅客提供在中国付款的服务。本地金融科技公司Aleta Planet与中国线上支付机构拉卡拉国际（Lakala International）达成战略合作，新加坡人和其他外国人可通过“访华游客”（Visitor to China）应用程序在中国付款。

Aleta Planet星期五（9月22日）做出如上宣布。公司指出，用户可通过国内银行转账或者国际信用卡和借记卡对Aleta Planet的数码钱包进行充值，数码钱包中的资金由星展银行（DBS Bank）提供保护。Aleta Planet是银联成员之一，用户可在中国逾2300万家商家接受银联二维码付款的商家中进行交易。

华侨银行（OCBC）此前宣布从星期五起，华侨银行客户可直接通过银行手机应用，以显示支付宝Alipay+二维码或扫描商户Alipay+二维码的方式，在中国付款给当地的零售商。

新加坡樟宜机场集团旗下樟宜应用（Changi App）中的电子钱包功能Changi Pay，也已加入Alipay+网络，同样可让访华游客使用Changi Pay电子钱包付款。

多元货币电子钱包业者YouTrip发行的万事达卡也可添加到支付宝或微信钱包中进行付款操作。