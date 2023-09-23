调查：九成受访者支持延迟退休

新加坡的法定退休年龄去年调高至63岁，根据一项调查，近九成受访者支持延迟退休，但是有超过六成认为年长者受雇的最大阻碍，是雇主态度不积极和存在年龄歧视。

1471名年满50岁的在职新加坡公民和永久居民，在上个月7日至21日间，完成了这项由人民行动党乐龄行动小组，以及全国职工总会妇女与家庭事务处进行的网络问卷调查。

在星期六（9月23日）公布的调查结果中，87.9％的受访者支持把退休年龄调高至63岁或以上，支持把重新雇佣年龄上调至68岁或以上的则有80.4％。

不过，即便年长者愿意继续工作，受访者认为年长者的就业之路充满挑战，这是因为雇主态度不积极和存在年龄歧视（63.4％）、没有灵活的工作安排或工时太长（59.6％）、老年疾病和身体局限（54.1％），以及缺乏合适的工作机会（52.6％）。

乐龄行动小组星期六主办活动，提前庆祝10月1日的国际老年人日。

小组主席、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生为活动致辞时说，我国很快会成为一个超老龄化社会，到了2030年，近四分之一的新加坡人年龄将达65岁或以上。

乐龄行动小组未来10年的新任务，是要建立一个“3R文化”，即尊敬（Respect）年长者、重视（Regard）他们拥有的智慧和经验，以及认可（Recognition）他们还能为社会做出贡献。