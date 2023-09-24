阵雨不减热情 黄丝带义跑筹款逾30万元

由新加坡监狱署举办，为黄丝带基金筹款的黄丝带义跑今年进入第14个年头，超过6000人参加，包括释囚和正在服刑的囚犯，为黄丝带基金筹得逾30万5000元的善款。

今年的主题为“奔越第二次机会”（Run Beyond Second Chances），分为10公里竞赛跑和6公里非竞赛跑，路线主要围绕樟宜监狱中心。星期天（9月24日）清晨6时左右，当义跑开始时，天空开始不时打雷并飘起细雨，一直持续到上午9时，雨势逐渐加大。然而，这并没有浇灭参与者的热情，他们依然在雨中继续跑步前行。

自2009年起，正在服刑的囚犯也可在监狱范围内参与黄丝带义跑，今年共有137名囚犯通过跑6公里来支持筹款。参与企业承诺将为他们完成的每1公里捐赠10元，今年共为此次筹款共贡献8220元，用于支持释囚及他们的家庭。

永续发展与环境部长傅海燕受邀为黄丝带义跑挥旗，鼓励到场参与竞赛的释囚和公众。她说：“就像这个6公里跑和10公里路程中会遇到的起伏一样，人生也会经历高潮和低谷，最重要的是大家的爱和支持。”

此次的义跑也设立嘉年华会，参与者可以通过各种互动游戏和活动了解释囚重新融入社会过程中得到的各种支持，并给仍在服刑的囚犯写鼓励便条。

黄丝带义跑活动组织委员会副主席谢庆源说：“囚犯和释囚最终将回归社区，成为我们的同胞、同事和邻居。参与黄丝带义跑活动是他们在积极改变的韧性和勇气的证明。”