星展大华推防诈骗侦测功能 保护客户免受诈骗

为打击恶意软件诈骗，星展银行和大华银行星期二（9月26日）相继宣布推出新措施，让银行手机应用具备防诈骗侦测功能，更好的保护客户。

《联合早报》早前报道，新加坡银行公会9月18日发文告宣布，本地主要零售银行已依据客户群体和系统，设计和推行反恶意软件诈骗的措施。

星展银行和储蓄银行在文告中说，为应对迅速变化的诈骗和欺诈手段，银行从9月起逐步提升安全措施，避免客户坠入恶意软件骗局。

一旦侦测到恶意软件，反恶意软件工具将限制客户使用手机应用，直到客户采取必要措施确保手机安全后，才能继续使用应用。（星展银行提供）

当客户尝试登录手机应用时，新的反恶意软件工具将自动侦测手机内是否有恶意软件。一旦侦测到恶意软件，将限制客户使用手机应用，直到客户采取必要措施确保手机安全后，才能继续使用应用。

到了10月，这个工具若侦测到客户手机内，有下载自非官方应用商店的应用开启了权限，或启动了手机的屏幕共享功能，客户将暂时无法使用银行手机应用。

大华银行集团合规主管黄明添在声明中说，银行星期三（27日）起陆续在手机应用推出两个新措施，分别是侦测到屏幕共享，以及发现应用有危险权限设置时，客户将暂时无法使用手机应用。

他说，当手机应用侦测到任何手机应用或工具正在共享屏幕时，客户便会暂时无法使用应用，直到该功能被关闭。

若客户手机内有第三方或非官方商店下载的应用，加上这些应用出现危险权限设置时，客户将暂时无法使用银行应用。此外，应用也会弹出一个通知，告知客户是哪一些应用导致他们暂时无法使用银行手机应用。“我们强烈建议客户删除这些手机应用。”

黄明添说，实施这些措施可能造成一些不便，因此希望客户能谅解，“我们呼吁客户保持警惕，并了解和认识最新的诈骗模式，采取相应的措施保护自己”。

华侨银行和花旗银行分别自8月5日和9月15日起推出类似措施。银行公会强调，这些措施不会监控客户电子器材内的活动，或收集和储存任何数据。