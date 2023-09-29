东南亚增材制造经济价值2025年有望达1367亿元

增材制造（additive manufacturing）在东南亚带来的经济价值，有望在2025年达到1000亿美元（约1367亿新元），我国的市场占有率达40%。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在第12届全球增材制造峰会的开幕仪式上说，本地有约200家企业在业务流程中采纳增材制造，数量比两年前多30%。

增材制造也称为3D打印（3D printing）。

陈圣辉说，我国面对可持续性和供应链韧性方面的挑战，需要多样且往往复杂的解决方案，并阐述增材制造如何在三方面成为开启解决方案大门的钥匙。

首先，如今投资者与消费者期望企业更有持续性，增材制造能通过使用更环保材料或再循环，促进循环和减低浪费，满足利益相关者的预期。

新加坡是个没有天然资源的全球联通经济体，因此容易受到外部冲击和供应中断的影响，增材制造便能让企业在本地制造更多产品，减低外部的冲击。

最后，增材制造是开启各行各业，包括细胞农业等独特领域创新的关键。

这个年度峰会由新加坡科技研究局（A*STAR）旗下的新加坡增材制造创新群集（National Additive Manufacturing Innovation Cluster，简称NAMIC）主办，也是今年新加坡增材制造周最后一项活动。今年的活动共聚集800名与会者亲临现场或虚拟出席，并见证多项合作协议的签署。