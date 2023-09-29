我国总人口增5％至592万人 满65岁公民占近两成

随着更多公民和永久居民在冠病疫情后回返国门，新加坡的总人口进一步增加，达约592万人。令人关注的是，人口老龄化加速，满65岁的公民占了近两成。

根据国家人口及人才署星期五（9月29日）发布的《2023年人口简报》，截至今年6月，新加坡的总人口达约592万人，比去年同期多5%。

不过，2020年和2021年的总人口增长受冠病疫情影响而放缓，拉低了过去五年的平均总人口增长率。2018年至2023年的人口年复合增长率（compound annual growth rate）为1.0%，同2013年至2018年的0.9%差不多。

根据人口简报，公民人数增加1.6%，达到361万人；永久居民人数则增加3.7%，达到54万人。同疫情相关的旅行禁令放宽，促使更多旅居海外的公民和永久居民回来新加坡，是推高公民和永久居民人口的主要因素。

非居民人口增13.1% 达177万人

另一方面，非居民人口也大幅增加13.1%，达到177万人，当中以建筑、海事和加工业的工作准证持有者居多。这是因为这些领域的承包商聘请更多客工，以尽快完成受到疫情拖延的工程。

统计显示，人口持续老龄化，且速度加快。65岁及以上公民的占比从10年前的11.7%，上涨至今年的19.1%。到了2030年，估计每四个新加坡公民当中就会有一个已满65岁。

2022年全年出生的婴孩有3万零429个，比前一年少了4%。居民整体生育率只有1.04，为历史新低点。

