完成三个月整修 竹脚中心巴刹和小贩中心10月1日恢复营业

小印度竹脚中心完成三个月的整修工程，一楼的巴刹和小贩中心将于星期天（10月1日）正式恢复营业。

竹脚中心一楼是巴刹和小贩中心，共335个摊位；二楼是零售商店，共120多个单位。二楼商店已在8月31日重开。

竹脚中心一楼是巴刹和小贩中心，二楼是零售商店。（李冠卫摄）

为进行维修和粉刷的翻新工作，竹脚中心自今年7月3日暂时停业。三个月过去，整个中心，包括一楼的巴刹和小贩中心，已重新油漆，以及安装新地砖、桌子、椅子和风扇；厕所和地下室水管等设施也有所提升。

住在小印度一带的黄亮眼（75岁，退休）过去三个月经常到白桥巴刹和小贩中心买食物。如今竹脚中心已完成装修，他表示接下来买食物更方便，居民期待在竹脚中心用餐。

“现在的环境比较干净，我想一些摊主接下来可能会调高食物价格，以更好地应对成本压力。食客能理解这是必须的，但希望摊主也不要起价起得过高。”

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（蓝衣）星期六在竹脚中心重启仪式上致辞时说，中心完成三个月的维修和粉刷工程，食客和居民接下来可享有更清洁和舒适的环境。（李冠卫摄）

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期六（9月30日）在竹脚中心重启仪式上致辞时说，竹脚中心承载着很多代人的回忆，中心完成三个月的维修和粉刷工程，食客和居民接下来可享有更清洁和舒适的环境。

“不过，翻新工作只是提升环境的一部分，接下来须大家合作，确保中心继续保持清洁。”

陈圣辉答复《联合早报》有关摊贩重新营业后可能起价的询问时说，通货膨胀是个全球问题，政府几天前宣布提供援助配套，相信能舒缓摊贩和民众的生活负担。