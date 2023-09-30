不满被要求停抽烟 七旬伯与友围殴寿星

一根烟点燃两组食客的“火”！在咖啡店庆生时，寿星公闻到烟味要求抽烟阿叔停止，因此惹怒对方，最后寿星公遭四人围殴，还从两米高处坠下，骨折住院。

各监12个月

打人的李记发（73岁）和黄家忠（58岁）各承认一项蓄意伤人导致他人重伤的罪行，星期五（9月29日）各被判坐牢12个月。

另外两名涉案人是32岁的杨克雄和61岁的袁达华，他们早前已双双被判15个月监刑，四人是酒友。受伤的寿星公是傅子良（40岁）。

调查揭露，2021年8月15日晚上8时30分，涉案的四人到吉兰丹路的咖啡店喝酒，傅子良则到同一家咖啡店和一名友人一起庆生。傅子良并不认识四人。

当时，李记发在咖啡店里抽烟，傅子良闻到烟味，要求李记发不要在咖啡店里抽烟，两人因此起争执。

两人越吵越凶，黄家忠、杨克雄和袁达华也加入争执，咖啡店员工前去劝架，双方才又回到各自的座位继续喝酒。

不久后，傅子良独自坐着，李记发和黄家忠又上前跟他吵了起来，接着把他叫到咖啡店外。杨克雄和袁达华也尾随。

在咖啡店外，众人开始围殴傅子良，咖啡店职员尝试拉开他们却失败。

有人向傅子良扔椅子、有人丢啤酒瓶、有人挥拳、有人踢脚。傅子良后来靠在围栏上，岂料杨克雄和袁达华一同抬起他的双脚，导致他翻过围栏，从两米高处坠下。

傅子良随后送院，鼻梁骨和左脚骨折，身上多处淤青和擦伤，住院五天。（人名音译）