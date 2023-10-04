【国会】我国为提振股市采取的措施 对企业上市决定影响有限

宏观经济环境严峻，维持活跃和具吸引力的现金股票市场是全球和新加坡面对的挑战。新加坡为提振股市而采取的措施对企业的上市决定带来的直接影响有限，因为寻求上市的企业本身有一些商业考量，包括估值、目标市场。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（10月4日）在国会答复议员何廷儒（盛港集选区）的口头询问时透露，自2021年以来，全球首次公开售股（IPO）的数量和筹集的资金一直在下跌。

陈圣辉说，这是因为全球宏观环境和利率环境充满挑战，让更多企业在更长时间保持私有化。今年上半年，全球IPO募集资金减少36%，亚太区的IPO募集资金则跌40%。

近年来，我国政府机构和新加坡交易所为确保本地股市具有吸引力而采取了举措，这包括政府和淡马锡控股（Temasek Holdings）宣布成立共同投资基金Anchor Fund@65来扶持具有上市潜能的创新高增长企业，首期资金15亿元。

但陈圣辉表示，这些措施对企业的上市决定带来的直接影响有限。考虑上市的企业有几个要达到的商业目标。在某些情况下，这些考量因素可能会促使他们探讨在新加坡以外的地点上市。

他说，企业可能会决定在能够为股东争取最佳估值的司法管辖区上市。对不少企业来说，具备更有深度的投资群和流动性的美国具有吸引力。

此外，企业可能会想要在能够更好地接触目标市场的司法管辖区挂牌。例如，计划在中国大陆拓展业务的企业可能会选择在香港或中国大陆上市，或两者兼而有之。