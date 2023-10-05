推动可持续旅游 本地至少35家酒店获国际认证

截至今年8月，本地有至少35家酒店在可持续方面，已获得或正积极争取国际认证。这些酒店约占本地客房总数的四分之一。

其中，滨海湾金沙酒店、富丽敦海湾酒店和富丽敦酒店等，获得全球可持续旅游业理事会（Global Sustainable Tourism Council，简称GSTC）的认证。GSTC是为全球旅游业者制定永续旅游标准的最高单位。

新加坡旅游局和新加坡酒店协会去年3月推出“酒店业可持续发展蓝图”（Hotel Sustainability Roadmap），其中一个目标是让酒店业者从今年起追踪碳排放量，并在2030年之前减排，以实现2050年的净零排放目标。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，星期四（10月5日）出席酒店业可持续发展会议与市集。她致辞时说，酒店业可持续发展蓝图取得了一些进展，一些公司正积极试验和采纳创新的可持续解决方案。

在未来经济委员会生活风格组合的跨行业试点项目中，新加坡安达仕酒店、新加坡君悦大酒店和滨海湾金沙酒店与购物中心长堤坊等零售商一起试行一种专利技术，将食物垃圾转化为可重复使用的产品。

另一方面，新加坡酒店协会也改良了今年的新加坡酒店可持续发展奖，提升和更新得奖标准，以确保酒店业的可持续发展与全球标准一致。

为了推进绿色发展，新加坡酒店协会也在星期四的活动上，发布酒店可持续手册。手册内容包括了本地和国际最佳实践和案例研究，以及最新的可持续趋势和解决方案，以及各种政府拨款和援助的信息。