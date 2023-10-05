全国心理健康服务分四等级 让需支援者更及时获援助

全国心理健康战略出炉，政府将为本地心理健康服务推行分级护理模式，根据个人心理健康需求，更好地协调医疗和社会服务，更积极从上游着手，让需要心理健康支援的公众更及时获取适合的援助。

政府最迟会在2025年成立全国心理健康办公室，监督全国心理健康战略的执行工作，以及规划心理健康护理的未来发展。

心理健康跨部门工作小组星期四（10月5日）召开记者会，宣布新出炉的全国心理健康战略将涵盖四大重点，即扩大心理健康服务容量、提高家庭医生和社会工作者及早识别心理问题以及提供介入支援的能力、进一步在社区内推广心理健康意识，以及加强职场心理健康支援。

政府将根据个人的心理健康需求或问题严重程度，把心理健康服务分为四个等级。

第一级别针对一般公众，主要涵盖社区内心理健康意识的推广和同侪互助；第二和第三级别面向有轻微或中度心理健康问题的人，包含辅导和心理治疗。

第四等级的心理健康服务，以患有严重心理健康疾病患者为对象，涵盖精神科治疗和长期心理介入方案，以及紧急应对服务。

领导心理健康跨部门工作小组的通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立在记者会上说，有心理健康需求的人未必患有疾病，但他们也需要援助。

他指出，这意味着，本地社区须具备心理健康支援服务，而提供这类服务的前线工作者也必须有适当技能和知识。接下来，政府将推出全国培训框架，引导前线工作人员的培训工作。

心理卫生学院将增床位 亚历山大医院扩大精神科服务

与此同时，政府也会提升心理健康医疗服务水平和容量。

卫生部目前正在与急症医院合作，确保本地医院有足够资源应付上述精神疾病患者的需求。心理卫生学院将在现有近2000个床位的基础上，进一步增加床位，正在重新发展的亚历山大医院也会扩大精神科服务。

政府还会增加两个新的精神科疗养院和一个针对精神病患者的社区康复设施。

政府在2021年7月成立心理健康跨部门工作小组，聚集数政府部门、学术界及民间组织代表。工作小组在2022年5月至8月，就12个初步建议展开公众咨询，获得超过950个反馈，有关意见纳入全国心理健康战略。