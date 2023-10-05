疑烧炭试图跳窗 男子抵触精神健康法令被捕

在房内烧炭试图跳窗，34岁男子因抵触精神健康法令被警方逮捕。

这起事件发生在星期二（10月3日）下午约5时40分，地点在黄埔罗弄柠檬（Lorong Limau）阳明山庄（Parc Haven）公寓第12座的一个单位内。

《联合早报》读者通报，指事发时上述公寓的一个七楼单位发生一阵骚乱。一名男子疑在房间内烧炭，之后跑到阳台试图轻生，惊动室友报警求助。

新加坡民防部队受询问时证实接获相关通报。民防人员赶抵现场时，发现单位的一个卧室内有已经点燃的木炭，随即使用数桶水浇灭了炭火，避免火势蔓延。

民防部队之后将一人送往陈笃生医院救治。

新加坡警察部队答复时指出，警方赶抵事发单位时，一名34岁男子已昏迷不醒，较后被送往医院。男子之后已在精神健康法令下被警方逮捕。

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