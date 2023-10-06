本地三银行将推新反诈骗措施 让客户为存款“上锁”

本地三家银行预计11月推出新反诈骗措施，让客户把部分存款“锁”在指定账户内，且不能通过数码方式把钱转出，从而避免客户坠入骗局时户头被掏空。

《联合早报》今年2月报道，银行公会自去年6月起，研究名为“Money Lock”的反诈骗措施。这项措施可允许客户为自己的户头设定一个转账顶限，超过转账顶限的存款会被“上锁”’，不能通过手机或网上银行服务转账。

星展银行和储蓄银行星期五（10月6日）发文告宣布，客户可从11月底开始，通过线上银行开设新“digiVault”户头。

这类户头犹如虚拟保险箱，户头中的存款会被“上锁”，客户不得通过数码方式转账。他们要提款或把钱转出，须通过银行指定的方式，先验证身份才可“解锁”。

银行受询时说，其中一个解锁方式，是让客户到银行分行亲自办理业务，并出示身份证或护照。除此之外，银行也在考虑提供不同解锁方式，具体详情11月公布。

星展银行新加坡总监董事总经理韩贵元说：“digiVault将配合现有的安全措施，包括近期推出的手机应用检测仪表板、安全开关、付款功能设置和交易通知，一同形成一个强而有力的多层防护，打击诈骗和欺诈行为。”

华侨银行金融犯罪合规部门反欺诈主管蔡武朴星期五回复《联合早报》询问时说，银行也将在11月底，在手机应用上推出Money Lock功能。他说，客户到时可自行决定要为多少存款“上锁”，而这笔款项将不得以数码方式转出。

至于如何解锁，蔡武朴说，客户要通过不同方式完成验证，例如到华侨银行提款机。他也说，银行知道这样的解锁措施可能造成顾客不便，但这么做是为了保障客户存款。

“和其他措施一样，我们会聆听客户反馈，并致力在保护客户和用户体验之间取得平衡。”

大华银行集团合规主管黄明添则说，顾客存款的安全是银行的首要考量。“我们一直在研究Money Lock的概念，并预计在11月底推出自己的版本。”

他说，银行相信，这个措施能有效限制客户面对的风险，至少帮助他们保护部分款项。