樟宜医院研发新化验方法 可寻患者高血压病因

樟宜综合医院研发了一种由人工智能辅助的临床化验方法，可用于诊断盐敏感性和可治愈的原发性醛固酮症高血压，以提高患者的治疗效果。

今年2月，樟宜综合医院旗下的岛津-樟宜综合医院临床组学中心启动新临床化验方法，能够准确测量醛固酮（aldosterone）和肾素（renin），以改善本地盐敏感性高血压和原发性醛固酮增多症（primary aldosteronism）患者的治疗效果。

原发性醛固酮增多症（简称原醛症），是由肾上腺病变，分泌过多醛固酮所致，临床表现为高血压伴随低血钾。

由本地实验室开发的新临床化验方法将液相色谱法（liquid chromatography）与串联质谱仪（tandem mass spectrometry）相结合，在人工智能的支持下，可在采集较少血样情况下，给出更准确的化验结果。

卫生部最新的2022年全国人口健康调查和全国营养调查结果显示，本地三个成年人中，就有超一人患有高血压；九成新加坡人饮食中的盐摄入量超量。高盐摄入量是导致高血压的主要因素之一。

迄今为止，樟宜综合医院已用新的临床检测方法，对高血压患者进行超过1000次化验。

对盐敏感性高血压患者而言，治疗计划包括限制膳食中盐的摄入量和服用抗高血压药物，新化验方法可帮助医生开具更精确的药物处方。

樟宜综合医院内分泌科高级顾问潘海杰医生受访时说，原醛症患者血压高是由肾上腺的良性肿瘤导致的，通过腹腔镜手术可去除肾上腺上的肿瘤，患者的高血压就会得到显著改善，甚至完全治愈。

潘海杰指出，本地高血压患者中，约有5%人群的高血压是源于原醛症。 这些患者患心脏病、中风和肾衰竭的风险也较高。“尽管如此，许多原醛症患者并未得到筛查和治疗，他们多年来一直不清楚自身高血压的根本病因。”

“以前的化验流程需要将血样运送到美国，现在本地也能完成化验，收到化验报告的时间从三周缩短至三到五天。”