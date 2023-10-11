全球创新联盟纽约新节点 助更多新加坡企业进军美国

陈可扬

纽约报道

更新 /
更新 / 2023年10月11日 12:27 PM
发布 /
发布 / 2023年10月11日 12:23 PM
副总理兼财政部长黄循财（中）为新加坡企业发展局在美国东岸的首个全球创新联盟节点主持启动仪式后，与陪同他出访的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（右），一起听参与加速器计划的起步公司负责人介绍商业构想。（通讯及新闻部提供）
副总理兼财政部长黄循财（中）为新加坡企业发展局在美国东岸的首个全球创新联盟节点主持启动仪式后，与陪同他出访的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（右），一起听参与加速器计划的起步公司负责人介绍商业构想。（通讯及新闻部提供）

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新加坡在美国纽约设立的全球创新联盟新节点，将帮助更多新加坡起步公司到美国拓展业务，建立与潜在投资者和商业合作伙伴的联系，以及促进科技解决方案的合作开发、测试和推广。

出访纽约的副总理兼财政部长黄循财，当地时间星期二下午（新加坡时间10月11日凌晨）为新加坡企业发展局在美国东岸的首个全球创新联盟（Global Innovation Alliance，简称GIA）节点主持启动仪式时指出，新节点也将推动纽约和新加坡这两个金融中心的合作，把两地起步公司的生态系统，更紧密地结合在一起。

他说：“这为我们深化联系与扩大经济增长潜力，提供了坚实的基础。”

纽约是GIA网络的第18个节点。加上较早前的旧金山，企发局在美国东西岸都能为有意拓展当地业务的新加坡公司，提供更全面的支持。其他设有GIA节点的城市包括伦敦、柏林、阿布达比以及上海。

参加GIA启动仪式的也有在纽约深造或交流的新加坡学生。副总理兼财政部长黄循财（举起手机者）和他们自拍留念。（通讯及新闻部提供）

根据企发局文告，当局自从2019年以来，已帮助近500家新加坡企业打入全球重要的创新中心，以及实现全球范围的扩张。

企发局局长李全德说，美国的创业环境充满活力，涉及医疗保健、洁净能源、数码科技以及金融服务等多个领域。在纽约的新节点将允许当局在旧金山湾区的现有网络上，为在美国各地寻找创新合作伙伴、融资或扩大业务规模的新加坡起步公司提供支持。

随着纽约GIA节点的设立，企发局与合作伙伴WEVE Acceleration也合作开展为期10周的加速器计划，帮助第一批九家参与公司，深入了解当地的商业法规与文化，以及制定入市策略。

黄循财也说，新加坡这些年来不断投资于起步公司、科研以及创新，并已逐渐见到成果。去年本地科技起步公司筹募了近110亿美元（约150亿新元）的资金，这比冠病疫情暴发前的2019年高出四成以上，更占了整个东南亚地区投资总额的64%，彰显新加坡在本区域科技创业体系的中心地位。

不过他提醒，新加坡只有590万人口，国内市场规模较小，本地起步公司在本国发展的机会有限，因此必须进军海外寻求发展，而纽约从人口基数、经济基础、科技人才储备以及融资渠道来看，都是理想的落脚点。

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