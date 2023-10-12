涉抄袭学生论文 曲景毅不再任职南大

涉嫌抄袭学生毕业论文的南洋理工大学中文系前主任曲景毅副教授已不再受聘于南大。

南大发言人星期四（10月12日）答复《联合早报》询问时说：“自2023年10月11日起，曲景毅副教授已不再受聘于南洋理工大学。由于纪律处分程序是保密的，我们无法进一步置评。大学恪守最高标准的道德和职业操守，并严肃对待所有学术不端及违反大学行为准则的行为。”

目前南大网站和学术网站academia上，曲景毅的个人资料均已移除。

《联合早报》此前报道，有网民在社交网站Reddit上指出，曲景毅2018年用英文发表的学术论文“Escape as a Mode of Existence: Ruan Ji’s Escapism Complex”（译为“逃避作为一种生存方式：阮籍的逃避主义情结”），与一名南大学生2014年的中文毕业论文存在大量雷同，有将中文论文翻译成英文的抄袭嫌疑。

南大发言人7月27日答复《联合早报》询问时说，已经针对抄袭事件展开调查，并会严肃对待学术不端行为的指控。7月29日，南大网站的资料显示，中文系主任一职由游俊豪副教授担任，而自2022年4月起接任中文系主任的曲景毅，职位则显示为中华语言文化中心副主任。