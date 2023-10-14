数码线下都瘫痪 星展银行服务半年内再故障

星展银行数码和线下银行服务大故障，除网上银行、手机应用和电子支付应用Pay Lah!从星期六（10月14日）下午接近3时起，无法登录外，银行客户也无法使用信用卡、转账卡或提款卡进行交易。

星展银行数码服务出现故障，用户无法登录数码服务进行交易付款。（读者提供）

根据网络状况监测站Downdetector.sg的数据，关于星展银行数码服务出现故障的反馈，从星期六下午约2时40分钟开始攀升，截至下午4时的高峰，已有超过3900起反馈。

多名用户涌入星展银行社交平台脸书专页留言，不满银行服务在短短不到半年内，再度出现状况。

星展银行下午约4时40分在脸书贴文，证实银行服务暂时无法使用，银行正在努力解决问题，请客户给予耐心，并为服务中断带来的不便致歉。

贴文指出，银行系统仍然安全，不受故障影响。星展银行也正准备开放分行提供服务，以协助客户进行交易。

《联合早报》记者下午走访多处，注意到多家平价超市在结账柜台前，张贴告示，提醒消费者暂时无法使用星展银行和储蓄银行信用卡和NETS付款。

在今年5月5日，星展数码银行服务曾因登录流量太大，服务一度中断。此外，今年3月29日，星展银行数码服务也出现长达10个小时的故障，用户无法登录数码服务进行交易付款，银行之后指故障起因是软件缺陷（software bugs）。



新加坡金融管理局当时指出，银行在短期内发生两次故障是不可接受的，并抬高对星展银行的额外资本要求至16亿元。