南大为想进修硕士课程国人提供学费折扣

从2024学年起，有意到南洋理工大学进修硕士学位课程的新加坡公民和永久居民将享有5000元的学费折扣，符合经济援助条件的可获最多1万元的折扣。

此外，南大校友可另享10％的学费折扣。这意味着，不是公民或永久居民的校友也可享有10％折扣。

南大校长何德华教授星期六（10月14日）在校友回校日活动上透露这项计划，旨在帮助人们负担学士后课程的教育费，推动终身学习。津贴针对硕士修课课程（Master’s by Coursework）。校方预计，计划每年可惠及5200多名硕士学生。

南大自2019年起也为校友提供价值1600元的终身学习补助，让他们用来抵消短期进修单元课的部分费用。

教育部2022年底答复《联合早报》时指出，在公立大学修读硕士课程的学生中，平均约四成是新加坡公民。除了一些特定的硕士修课课程继续获政府资助，多数修课课程最迟在2024年须由大学自资（self-financed）。大学可根据自资是否可行等因素，决定哪些课程向教育部要求资助，并自定学费。

多数硕士修课课程已自资，但一些课程作为专业的入行条件，仍然会获得资助，这可包括建筑学和公共卫生等。多数硕士研究课程（Master’s by Research）也继续获资助。各大学也提供奖学金、学费折扣和经济援助来帮助有需要的本地学生应付硕士课程开销。

为了重新分配资源，教育部宣布在2019年调整硕士修课课程和学士后专业文凭课程的津贴。新加坡籍学生不受影响，学费津贴维持在75％。永久居民的从65％减至50％。多数课程终止国际学生的50％津贴，意味着他们须支付全费。调整所腾出的资金将投入大专学府开办的短期培训课程。

这不是第一次有大学提供学费津贴，支持人们进修硕士课程。新加坡国立大学去年宣布，从2023学年起，有意到新加坡国立大学进修硕士学位课程的新加坡公民和永久居民将享有10％学费折扣，校友则可获得15％。

一些大学也为进修硕士课程的校友提供学费折扣。根据新加坡管理大学的网站，新大为校友提供5000元的学费折扣，高级工商管理硕士课程（EMBA）的折扣可高达1万元。