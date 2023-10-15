星展银行所有服务已恢复 花旗银行系统维护至中午

星期天（10月15日）上午，星展银行包括网上银行、PayLah!应用在内的全部服务已恢复正常。花旗银行系统维护工作将持续至中午12时，在此时段网上银行、一次性密码等服务将暂时无法使用。

因供应商的数据中心出现问题，星展银行的数码和线下银行服务，从星期六（10月14日）下午3时起中断多时。星展银行星期天上午9时25分，在脸书贴文向客户汇报进展。贴文指出，星期天上午银行所有业务均已恢复正常使用。如果客户的手机应用仍有登录问题，可以尝试使用一次性密码登录网上银行。

在中断服务期间，一些客户的PayNow或转账交易受阻，星展银行称将优先处理这些交易，并在完成后向客户告知交易的进展状态。

另一方面，新加坡花旗银行约星期六晚上7时也在脸书发出贴文，证实手机应用和网上银行暂时无法使用。银行目前的网站声明指出，为了更好的为客户提供服务，银行于星期天进行系统维护，维护期间部分服务暂停使用。银行已在凌晨完成对转账、提款机等服务的维护工作。

在凌晨12时至中午12时期间，花旗银行用户登录网上银行页面及手机应用仍将受到影响，网上购物获取一次性密码或手机验证、在手机上绑定移动支付的花旗信用卡或万事达借记卡等服务也暂时不可用。

星展银行和花旗银行在声明中均表达了对受影响用户的歉意。