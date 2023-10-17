新元债券市场日益国际化 今年来逾半发行商是外国机构

新元债券市场日益国际化及有吸引力，今年超。过一半的新元债券是由外国机构发行，这是个有趣的趋势，因为传统观点认为新元债券市场是国内市场。

星展银行固定收益全球主管李福陈星期二（10月17日）在评论德国商业银行（Commerzbank）3亿新元“二级（Tier 2）”票据的定价时，作出这个评语。

星展银行是这批10.5年期票据的联合承销商（bookrunner）。德国商业银行获得国际信评机构穆迪（Moody’s）和标准普尔（S&P）分别给予A2（稳定）和A-（稳定）信评级别。这批新元票据的票息率首5.5年（至票息率重置日之前）定于6.5％，预期获得穆迪给予Baa3的信评级别。

李福陈说：“今年新元债券市场超过50％的发行商是外国机构，这很有趣，因为传统观点认为新元债券市场是国内市场。这一趋势突显了新元市场如何保持稳健，同时日益国际化，以及对外国发行商和投资者有吸引力。”

另一方面，本月初已有报道称新加坡市场的银行债券发售活动正在迈向连续第二年创新高的情况。伦敦交易所集团（London Stock Exchange Group）的数据显示，今年来银行在新加坡以新元发售了总计24亿美元（33亿新元）的“二级”票据，以满足储备资本要求（reserve capital requirements）。

加上德国商业银行刚定价的3亿新元票据，今年来的发行总额估计已创新高，超过去年全年的26亿美元纪录。

对发行商来说，吸引它们的是低于美元市场的基准利率和外汇远期掉期（foreign exchange forward swaps）。对投资者来说，这些交易提供的收益率超过5％，远高于存款利率，比政府债券收益率高出几百个基点。

汇丰银行（HSBC）上个月便在新加坡发行了6亿7500万新元、票面利率为5.3％的10.5年期债券。