彭博社：金管局将前往瑞信办公室调查28亿元洗钱案

瑞士信贷（Credit Suisse）因至少一名银行客户涉及28亿元洗钱案，新加坡金融管理局将前往该行本地办公室展开实地调查。

彭博社引述知情人士透露，金管局将在几周内与瑞信相关人员面谈并审查该行文件，以确定银行是否对客户进行了有效审查。案件嫌疑人王水明在这家银行持有9200万元，是这起案件迄今已知的最大账户。

对此，瑞信拒绝置评。

警方文件显示，王水明在瑞士宝盛银行（Julius Baer）、大华银行（UOB）和兴业银行（RHB）等其他银行也有账户。他的其他指控还包括伪造银行文件，欺骗花旗银行。

这起洗钱案已至少涉及10家国内外银行。不过，知情人士表示，尚不清楚金管局还将前往哪些银行的办公室，展开实地调查。

此案自8月爆发后，新加坡的银行加强了对客户审查，尤其是那些拥有多本护照原籍中国的客户。当局还在调查其中一名或多名被告可能与单一家办（Single Family Offices）的关联，并将在必要时收紧有关条规。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉本月在国会上说，金管局正在对与此案有重大关联的银行进行调查。迄今为止被冻结的大部分资产都是金融资产。

对瑞信而言，洗钱案调查是母公司瑞银集团（UBS Group AG）目前应对的诸多难题之一。瑞银也正处理整合瑞信全球的数千名员工和业务。