金管局：已指示星展花旗彻查服务中断事故 必要时将采取监管行动

新加坡金融管理局（MAS）星期四（10月19日）回应媒体询问，表示它已指示星展银行和花旗银行彻底调查最近的银行服务中断事故。在收集到必要的事实信息之后，金管局将采取适当的监管行动。

金管局的文告说，它要求所有银行确保关键系统和为客户提供的服务面对中断时，具有良好的恢复能力。

金管局要求银行部署后备数据中心与系统，并且定时进行测试，以确保这些关键系统和服务可以在中断后四小时内恢复。此外，因关键系统故障失灵而影响银行运作或为顾客提供服务，在任何12个月时期不得超过四小时。

文告也说，数据中心不属于金管局管制。金管局希望银行与数据中心提供商签署合约，将金管局对系统可用性（system availability）方面的要求纳入其中。

它指出，2023年10月14日，星展银行、花旗银行新加坡分行和花旗银行新加坡有限公司（花旗银行），在主要的数据中心无法正常运行后，启动了备用数据中心。

然而，银行未能在规定的时间内使系统完全恢复。金管局已指示两家银行对未能这样做的原因进行彻底调查，并且将在收集到必要的事实信息后采取适当的监管行动。

金管局指出，没有任何资讯科技（IT）系统是绝对可靠的。银行和客户应制定应急措施，以防IT中断导致服务中断。

金管局称，（这次事故时）银行采取了延长营业时间和信用卡交易替代安排等应急措施，以减少对客户的影响。

它说，顾客可以通过选择备用支付服务供应商，并携带一些现金作为备用方案。在最近的服务中断期间，许多受影响的顾客通过选择备用支付服务供应商或使用现金，减少了不便。

根据媒体报道，星展银行和花旗银行的银行服务因数据中心供应商易昆尼克斯（Equinix）提升本地一个数据中心而受影响。在系统提升后，数据中心的冷却系统出现技术问题，导致一些地方的温度上升，影响数据中心租户的业务运作。

星展银行的数码和线下银行服务，从上星期六（14日）下午3时起中断多时。新加坡花旗银行星期六晚上7时左右也在脸书贴文，证实手机应用和网上银行暂时无法使用。

星展银行的网上银行、PayLah!应用等全部服务，以及花旗银行的各项服务于上星期天（15日）上午恢复正常。