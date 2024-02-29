【国会】王志豪：新加坡武装部队须优化国民服役人员的贡献

生育率低、军队队伍缩小，以及任务要求越来越高，新加坡武装部队须更好地优化每个国民服役人员的贡献。

国防部高级政务部长王志豪星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时说，新加坡武装部队利用科技和重新设计工作岗位，让更多全职国民服役人员承担更广泛的角色。

他说，自2021年以来，武装部队已重新设计了1800个职业角色，如战斗医护人员、步兵运载工具操作员和运输操作员。这使得约700名国民服役人员能够承担重要的作战任务。

王志豪说，另一个方法是投资并利用服役人员的技能和知识，工读计划（Work-Learn Scheme，简称WLS）就是一个例子，自2018年推出以来已有约520名全职国民服役人员参与。

“这使全职国民服役人员能够实现他们的学术抱负，将所学知识付诸实践，并凭借他们所掌握的技能和知识，为新加坡武装部队做出更大的贡献。”

国防部与武装部队共推出八项工读计划，包括去年推出的两项新计划，即陆军医疗专家工读计划（WLS for Army Medic Specialist）和全职国民服役人员培训员工读计划（WLS for NSF Trainers）。

自2023年5月起，不论是准备入伍的新兵、正在接受见习军士程基础培训，或被指定担任陆军医疗专家的全职国民服役人员，只要具备相关医疗保健资格，均可申请参加陆军医疗专家工读计划。入选的全职国民服役人员，将从南洋理工学院获得护理科学文凭，之后在军种担任陆军医疗专家。

自2023年9月起，获选为见习军官或见习军士的全职国民服役人员，有资格申请参加全职国民服役人员培训员工读计划。入选者将获得新加坡社科大学的本科学位学分，并被部署为全职国民服役人员培训员。

国防部与武装部队也同两所理工学院展开合作，为理工生推出新的工读计划和学术赞助。通过这些计划，理工生可比其他同学早一年入伍，在军中服役一年，将等同于完成理工学院最后一年的实习计划。

从2023年10月开始，在新加坡理工学院就读网络安全课程的学生，可申请理工学院网络防卫工读计划（Polytechnic Cyber WLS）。成功申请者将担任网络专家，兼任全职国民服役和正规军人的工作。

从今年2月起，在新加坡理工学院就读航空航天电子学课程的学生，可申请新加坡武装部队—理工学院综合课程赞助奖（SAF-Polytechnic Sponsorship for Integrated Curriculum Diplomas，简称SPS-IC）航空航天电子学文凭；在共和理工学院就读电气与电子工程或IT课程的学生，可申请电气与电子工程或IT的SPS-IC文凭。成功申请者将以正规服役的形式，分别担任空军工程师和海战系统专家。