东海岸区蒙巴登路受保留洋房5450万元求售

位于蒙巴登路（Mountbatten Road）的受保留两层洋房推出市场求售，底价为5450万元。

这栋受保留洋房属于永久地契，于1926年由李浚源家族买下。李浚源在1912年创立华商银行（Chinese Commercial Bank），华商银行后来在1932年与和丰银行（Ho Hong Bank）及Oversea Chinese Bank合并成为华侨银行（OCBC）。李浚源于1924年逝世。

负责销售这栋洋房的莱坊（Knight Frank）星期四（2月29日）发文告指出，这栋稀有的洋房是第15区蒙巴登路的15栋受保留洋房之一。新加坡目前估计有85栋私人受保留洋房。

洋房占地约3万2052平方英尺，包含七间卧室、一间家庭活动室、客厅、用餐空间、员工宿舍和车库。洋房外面还设有室外茶园、锦鲤池和苗圃。若获相关当局的批准，潜在买家可能可以进行扩建。

莱坊资本市场部执行董事蔡竺樾说，这栋建于1851年的受保留洋房维护得非常好，是东海岸区的优质资产。

这栋洋房的招标截止日期为4月2日下午3时。

该地区上一次有受保留洋房成交是在2022年4月。该洋房位于蒙巴登路759号，售价是2900万元，相当于每平方英尺1391元。