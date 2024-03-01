巨型妆艺花车夜游荷兰-武吉知马和武吉班让 居民携全家近距离观赏

夜幕降临，巨型妆艺花车在马路上闪耀夺目。居民们带着一家大小，热情地与基层领袖们互动，并且观赏了就在自家门口的烟花秀。

2024年荷兰-武吉知马集选区和武吉班让单选区社区妆艺活动，星期五（3月1日）在柏提公园（Petir Park）举行启动仪式。这也是冠病疫情后首次在这个邻里举办社区花车游行。

也是荷兰-武吉知马集选区议员的外交部长维文医生和国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，连同这个集选区的其他议员迪舒沙和谢秉辉，以及武吉班让议员连荣华一起出席活动，他们同为社区妆艺活动亮灯。

傍晚7时许，由五辆大型花车和六辆社区花车组成的游行队伍准备就绪，表演者也纷纷登上花车，热情地向公众挥手。

部长和议员们则乘坐小型巴士跟随花车队伍，从柏提公园出发，途经信佳广场空地(Senja Square Hardcourt)和武吉班让环路等，最后抵达信佳凯秀民众俱乐部。

此外，主办方在花车游行的五个站点为居民准备了丰富多彩的表演，包括舞龙舞狮、日本击鼓、传统舞蹈，以及现场乐队表演。活动还设置了两场烟花秀，让居民雀跃万分。

住在武吉班让的居民欧慧莲（53岁，家庭主妇）看到脸书的宣传后，星期五带着家人一起前往凑热闹，大家都很兴奋。”

努尔哈里盖港（Nur Hartiqah，23岁，幼儿园老师）也是住在附近的居民。“今天和家人一起来看花车，这样的活动很好，可以让附近的民众聚在一起。”

舞蹈老师郑喜银是（57岁）带着儿童表演者，参加妆艺花车游行。“很开心可以带学生来表演，让她们接触街头艺术，也让她们长见识、练胆量。”