露天停车场闸门故障 有车子等逾45分钟才能离开

纽顿小贩中心旁的露天停车场闸门失灵，多辆车子出入受影响，有驾驶员苦等逾45分钟，最终才离开停车场。

闸门故障的问题从星期五（3月1日）开始，一直持续到星期六（2日）。热心读者陈先生（50岁，私召车司机）通报称，他于星期五9时15分到纽顿小贩中心旁的停车场接乘客，但乘客上车后，因闸门故障，导致他们被困在停车场内超过45分钟才能离开。

“当时至少有50辆车子受影响，许多车主到闸门前，都要前后移动车辆，让系统检测到读卡器后才能付钱离开。”

他说，有驾驶员联络收费系统的公司，职员称老板和主管都不在，因此没有权力打开闸门。

“由于耽误了许久，我也被迫支付停车费，虽然职员说可以追讨回来，但我也不想为了几毛钱而写电邮。”

陈先生指出，当时车上有一名洋人乘客，原本只是大约五分钟的车程，结果被迫在车内等待，虽然颇有微词，所幸并没有骂人，也没离开。

记者星期六走访时，停车场的两个电子闸门都已经打开，让车辆通行。有一些不知情的驾驶员还是在经过闸门时停下，发现闸门没有反应后就陆续通过。纽顿小贩公会主席杜德培受访时透露，停车场闸门前日确实发生故障，他接获消息后立即联系负责的公司。

“我也不清楚是什么问题，公司说他们会尽快解决，但没有给出一个期限。”

员工助驾驶员刷卡雨天闸门打开

停车场闸门星期六（3月2日）打开让车辆通行。（曾薪机摄）

电子闸门不时失灵，过去两个月来，每逢用餐高峰期或周末，都需要两名员工“站岗”，协助驾驶员刷卡通过。

据了解，负责管理停车场的公司星期六也派了一名职员到场，协助驾驶员刷卡，但后来因为下起大雨，于是才打开闸门让所有车辆自行离开。

据了解，过去两个月，也有职员在繁忙时段到场协助维持秩序。星期五晚上一直到11时许，停车场拥堵的情况方才缓解。