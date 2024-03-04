【国会】环境局将更频密部署电眼捉垃圾虫 次数比目前多三倍

为加强远程监控能力，对垃圾虫展开执法行动，国家环境局将更频密部署电眼捉垃圾虫，次数比目前多三倍。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期一（3月4日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时做出以上宣布。

他指出，与冠病疫情暴发前的两年相比，2022年至2023年有关乱丟垃圾的反馈增加了15％。

永续部将把2024年定为“公共卫生之年”（Year of Public Hygiene），从五大方面提升卫生水平——扫除垃圾热点、改善公厕卫生、加强病媒管控、借助科技等提高清洁业者的能力，以及提倡全民有责。

为打击垃圾虫，环境局将更频密部署闭路电视，从目前的每年部署约250次，增至每年1000次，以帮助该局更高效地部署人手展开调查，也发挥阻吓作用。

执法人员会在热点更频繁地展开较大规模的突击行动。环境局去年共展开21个突击行动，今年计划展开100多个。

当局也会与社区伙伴等利益相关者合作，探讨在社区张贴身份未明的垃圾虫照片，寻求公众帮忙锁定垃圾虫。垃圾虫一旦落网可能被控上法庭。环境局在调查幼童、年长者和弱势群体时会谨慎处理。

2021年至2023年，法庭针对重犯垃圾虫发出约1600个执行劳改令（Corrective Work Order）。政府目前在检讨执行劳改令，考虑让垃圾虫到能见度高的地方执行劳改令。

成立公厕工作小组



此外，永续部将成立公厕工作小组（Public Toilets Taskforce），检讨如何改善肮脏厕所的情况，特别是咖啡店和小贩中心的厕所。

小组将由马炎庆和公共卫生理事会主席康安德鲁（Andrew Khng）联合领导，成员来自政府部门、市镇理事会、商会、非政府组织、学术界、设施经理等。

试点热能技术 改善鼠患监控



为打击鼠患问题，环境局将试行热能监控技术，更高效协调清洁工作和防鼠措施。

环境局指出，解决鼠患问题须从打造干净环境入手，切断老鼠的食物来源。场所经营者和利益相关者借助热能技术，能更好地监测户外和后巷的鼠患问题，有助协调清洁、垃圾管理和管控鼠患措施，也有助调查和取缔乱丢垃圾者。

环境局接下来也将探讨利用人工智能和视频分析技术，监测公路和公园的清理情况，提高效率也扩大监控范围。

当局今年也会在洪水易发地段安装感应器，以及时通知清洁工排水沟和路边排水口（drop inlet chambers）的情况，更高效部署人力。