夫见妻坐男友人车 跳上引擎盖开车撞

夫妻办离婚期间，丈夫撞见妻子坐上男友人的车，以为妻子搞外遇，开货车追上去，竟在遇红灯时下车跳上对方车子的引擎盖，又开货车撞对方车尾，最后还手拿铁锤不停叫骂与恐吓。

这起事件发生在去年4月7日晚上9时43分，地点在盛港西路与杨厝港路的交界处。

判坐牢八周

被告是42岁的诺法汉（译音），面对一项刑事恐吓，以及一项鲁莽行为危害他人生命安全的控状。他认罪后被判坐牢八周。

案情显示，被告案发时正与妻子办离婚手续。被告曾在去年2月对妻子动粗，以致妻子隔月向法庭申请紧急保护令（Expedited Order）。

案发当天晚上9时半，妻子在与被告位于芬维尔路（Fernvale Road）的住所楼下，搭上一名男性友人的车子，打算前往新加坡博览中心。

这一幕刚好让被告撞见，他怀疑妻子搞外遇，于是决定开货车跟踪妻子。

轿车因红灯而在事发交界处停车，被告这时把货车停在后头，下车质问妻子和男友人。被告喊着叫两人下车，不过两人为了自身安危没照办。

被告为此气煞，他为了阻止男友人开车离去，竟跳上对方车子的引擎盖并不断敲打。他坚持要两人下车，并挑衅男友人单挑。

被告见两人没有动静，立马回到货车上，然后撞男友人的车尾。之后又从货车拿出一把铁锤，走到轿车旁，要妻子和男友人下车。

边握铁锤 边恐吓妻子

被告一边握着铁锤，一遍恐吓妻子说：“你若离开便死定了！”

被告也要求男友人将车窗摇下，否则就把车窗敲碎。

一名下班警员正好开车经过事发地点，成功劝被告放下铁锤。

妻子事后被送往医院接受治疗，她颈项和脊椎受轻伤，拿了三天病假。

庭上也揭露，被告有案底，在2018年因犯下无照驾驶等罪行而被判刑，还因吸食冰毒被被令接受监督令（supervision order）。