要如厕竟图闯厨房 醉汉和员工起口角

不满上厕所被要求绕道，醉汉和豆浆店员工发生口角长达10分钟，全程被拍下。

这起事故发生于上星期一（3月4日）晚上约8时20分，地点在芽笼24A巷的“永和豆浆油条大王”豆浆店。

恰好目睹此事的谢小姐（30岁，会计）向《新明日报》指出，当时她正在店内用餐，突然有一名醉汉走去厨房方向想要上厕所，但被员工阻止，双方争执不下。

她指出，当时男子身边还有一名朋友试图拉他，但他仍不愿离开，并不断高喊“芽笼有什么地方是我不能去的？”

“过后有另一名朋友也一起过来拉着醉汉，三人才离开，但醉汉却两度试图回头，永和的员工也一度想要报警，但过后因对方离开而作罢。”

老板董先生在受访时指出，醉汉当时要求通过厨房上厕所，但因当局有规定厨房不能随意让人进去，员工就要求对方绕道到后面去上厕所。

“我们有明确张贴告示，因为若客人随意进去在厨房内乱扔东西的话，就可能造成食物安全问题。但醉汉却坚持要进入厨房，并不断大声喊叫，我的员工见状后也只好提高声量。”

他说，由于对方并没有造成任何破坏，所以他也没有选择报警，而醉汉的两名同行友人在过程中也不断向他致歉。他指已在该处经营多年，不时也会有客人在店内抽烟但屡劝不听，而数年前同样曾有客人因被拒进入厨房而大闹。