公积金三户头第二季利率微降至4.05%

2024年第二季，公积金特别户头、保健储蓄户头和退休户头的利率将从第一季的4.08%微降至4.05%，仍高于4％的保底利率。

中央公积金局和建屋发展局星期二（3月12日）发联合文告宣布，过去12个月，10年期新加坡政府债券的平均收益增加，和它挂钩的特别户头、保健储蓄户头和退休户头利率因此超过4％的保底利率。今年第二季，这三个户头的利率为4.05％，比第一季略减0.03个百分点。

政府是自2008年开始把特别户头和保健储蓄户头的利率与10年期政府债券挂钩，在后者的基础上再加一个百分点，并设4％的保底利率，让会员赚取保底或挂钩利率，以两个中的高者为准。

从4月1日至6月30日，普通户头年利率将保持在2.5%，建屋局优惠房贷利率也相应维持在2.6%。文告指出，普通户头利率保持在2.5%不变，挂钩利率仍低于2.5%的下限利率。政府将继续确保公积金利率挂钩的模式在当前运营环境下仍然适用，同时考虑到长期前景。

为了让会员有更多退休储蓄，55岁以下会员的首6万元存款（最多2万元来自普通户头），享有额外一个百分点的利率；55岁及以上会员的首3万元存款（最多2万元来自普通户头）则享有额外两个百分点的利率，之后的3万元储蓄有额外一个百分点的利率。

普通户头余额获得的额外利息将存入会员的特别户头或退休户头。如果成员年满55岁并加入了公积金终身入息计划（CPF LIFE），合并的CPF余额（包括用于CPF LIFE的储蓄）仍将获得额外利息。