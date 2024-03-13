两大美术馆馆长陈维德4月接任总裁

新加坡国家美术馆和新加坡美术馆馆长陈维德博士（52岁）将从4月1日起，升任为这两家美术馆的总裁。他还接管国家视觉艺术集群（VAC，包括国家美术馆、新加坡美术馆和新加坡泰勒版画院STPI）主管一职。原总裁、原主管张雪倩将从岗位上退休。

陈维德在文告中说：“我在过去11年里参与了新加坡国家美术馆的发展，并在这五年参与了新加坡美术馆的发展，我很高兴有机会带领这两个机构走向未来。”

陈维德认为，国家美术馆的一些大展提高了公众对东南亚艺术的认识，凸显东南亚艺术的贡献，挑战了既有艺术史观点，并分散了现代艺术的话语中心。新加坡美术馆则挑战了这个时代当代美术馆的角色，为新加坡艺术家创造了新平台，并将艺术带入日常空间和社区。他期待在这两大美术馆成就的基础上再接再厉，更好地让公众获得深刻而有意义的艺术体验，并进一步提高全球对新加坡和东南亚艺术家的认知。

张雪倩（64岁）自2013年起担任国家美术馆总裁和国家视觉艺术集群主管，见证了新加坡视觉艺术界的重要里程碑，包括2015年11月国家美术馆的开幕。国家美术馆主席何学渊说：“张雪倩在职期间一直是新加坡视觉艺术的灵感和推动力。我们感谢她富有远见的领导，她提高了艺术卓越的标准，使国家美术馆和新加坡美术馆成为区域和世界领先的艺术机构。因此，我们开始了广泛而全面的搜索过程，为保护这一遗产，陈维德成为促进两个机构发展的最佳人选。”

何学渊指出，在陈维德的领导下，国家美术馆举办丰富多产的展览，从东南亚的角度对本区域艺术史作批判性阐述。正在举行的“热带：东南亚和拉丁美洲的故事”是国际上第一个大型美术馆展览对这两个因共同反对殖民主义斗争而团结一起的地区采取比较方法。随着国家美术馆继续打造从19世纪至今最全面的东南亚艺术收藏，加上陈维德希望这两个机构能与世界顶级博物馆并驾齐驱的雄心，没有人比他更适合这一角色。

新加坡美术馆主席郑维荣说：“陈维德加入国家美术馆和新加坡美术馆之前已是艺术拥护者。作为策展人和管理者，他与张雪倩密切合作十多年，协助将新加坡视觉艺术塑造成一个充满活力的场景，为我们的生活带来丰盈、美丽、创造力和活力。他对艺术和机构的热情是无与伦比的，因为他体现了我们在过去十年中努力建立的进步、包容和卓越的价值观。我们感谢张雪倩的艺术管理领导，并相信陈维德将继续带领国家美术馆和新加坡美术馆走向更高度，同时继续培养社会对艺术和艺术家更深层次的鉴赏力。”

陈维德是英国曼彻斯特大学艺术史博士，曾任新加坡经济发展局特别项目总监，发展吉门营房艺术区。在他领导下，美术馆与巴黎蓬皮杜中心、韩国国立现代美术馆和东京国立现代美术馆等机构开展合作。他曾策展第51届威尼斯双年展、第一届新加坡双年展等。

