本地股市星期三上涨0.61%

美国隔夜股市收高，并未对亚太股市带来全面的提振，星期三（3月13日）的亚太股市起落参半，新加坡海峡时报指数闭市上涨0.61%或19.25点，收报3160.72点。

辉立证券研究投资分析师胡宇轩告诉《联合早报》，占海指权重最大的三大银行股走高、以及分别占海指权重6%的新电信（Singtel）和4%的吉宝有限公司（Keppel）股价都上升的情况下，海指继续从3100点反弹。

不过，其他亚太股市则多挣扎向上。中国股市因为房地产巨头碧桂园，传出未能支付到期应付利息给部分债券持有人而影响情绪。上海和深圳股市分别下挫0.40%和0.11%，香港小跌0.07%。

东京股市因为丰田汽车（Toyota）和其他日企同意加薪，引发市场对价格上升，中央银行会调升利率的担忧，东京股市下跌0.26%。

除了本地股市走高，其他收高的股市包括首尔，起0.44%；悉尼上扬0.21%，台湾小升0.07%。

本地股市全天交易有15亿5000万股转手，总交易额13亿4000万元，上升股282只，下跌股268只。

30只海指成份股11只上升，13只下跌，六只持平。

全天交易中股价涨幅最大的是新电信（Singtel），闭市上涨3.77%至2.48元。海庭（Seatrium）上升2.17%至0.094元，香港置地（Hongkong Land）起1.55%至3.27美元。

银行股都收高，星展银行起1.28%至33.93元、大华银行也上涨1.13%至28.60元，华侨银行（OCBC）上扬1.07%至13.23元。

下跌幅度最大的是皇胜酿酒（Emperador），下挫4.17%至0.46元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下跌3.33%至1.74元，怡和控股（JMH）滑落2.16%至39.96美元。