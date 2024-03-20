国大研究：儿童生活习惯不健康 患高血压前期风险高三倍

当家长和监护人忙于工作和日常琐事时，有时难免会给孩子更多屏幕时间或吃快餐等。但是，日积月累的生活习惯，若不以矫正，会从小影响孩子的健康。

国大一项新纵向研究表明，儿童从小养成的生活方式会随着时间推移而持续下去，并最终增加他们在童年后期各项健康指标不良的风险。

这个由国大医学组织联合竹脚妇幼医院，以及新加坡临床科学研究院（SICS）开展的新加坡健康成长追踪研究（GUSTO）共有546名儿童参与。

研究人员分别在这些儿童两岁、五岁和八岁时，对他们进行跟踪调查，向他们的监护人收集记录了他们的屏幕时间、体育活动和饮食摄入量等情况。

研究发现了三种不同生活方式的模式轨迹： 11%的儿童始终保持健康的生活方式，而18%的儿童始终保持不健康的生活方式；剩余的七成儿童既有健康行为，也有不健康行为。

研究也显示，始终保持不健康的生活方式的儿童活动量较少，使用屏幕的时间较长，饮食也较差，其特点是水果和蔬菜摄入量低，而超加工食品、零食和含糖饮料等非必需食品摄入量高。

八岁时，尽管这些儿童的体重指数（BMI）和其他孩子相似，他们患高血压前期的风险，比拥有混合生活习惯的大多数孩子高出近三倍，舒张压、空腹胰岛素和甘油三酯（triglyceride）水平也较高。

这群孩子的母乳喂养时间往往较短、父母受教育程度较低、家庭收入较低、母亲在怀孕期间有不良的生活习惯，例如饮食不规律、不运动、睡眠质量差、看电视时间较长和吸烟较多等。