国大医学组织办心理健康展 推出临床心理健康与治疗硕士课程

国立大学医学组织举办免费展览，让公众了解大自然如何促进人们的心理健康。国大也推出临床心理健康与治疗硕士课程，为医护人员提供有关心理健康的知识与培训。

配合星期四（3月21日）的国际森林日，由国大医学组织杨文锦思维科学中心举办的展览“大自然的怀抱：给心灵的礼物”举行开幕仪式。

主办方耗时两个月，将有关大自然可以促进心理健康的多项本地研究成果，转化为展览内容。其中一项8786名新加坡人参与的研究显示，每周进行一小时至四小时的园艺活动，将促进人体的心理恢复能力，尤其是年长者的受益更大。

另一项研究指出，治疗性园艺（Therapeutic horticulture）对年长者的帮助，包括保持健康的睡眠模式、心理健康、减少焦虑与改善认知功能。一项利用沉思景观模型的研究也显示，康疗花园能显著改善健康成年人和临床抑郁症患者的情绪。

展览地点位于亚历山大医院的思维艺术体验馆（MAELab），展期六个月，开放给公众免费参观。（何炳耀摄）

展览地点位于亚历山大医院的思维艺术体验馆（MAELab），展期六个月，开放给公众免费参观。

国大医学组织杨文锦思维科学中心与新加坡国立大学杨潞龄医学院也联合推出临床心理健康与治疗硕士（Master’s Degree in Clinical Mental Health & Psychotherapy）课程。全日制课程为期18个月，非全日制课程则是30个月。

课程主要为医疗专业人员提供高级临床培训，包括心理健康情况、心理干预、心理治疗和咨询，以及个案和护理协调（case and care coordination），培养学生具备筛查、评估与处理轻度至中度精神健康症状的能力。

学生将接受教学培训，学会判断与处理不同的心理健康症状；同时配合互动课程，学习如何提供针对性的咨询、应用心理疗法与家庭干预方式。