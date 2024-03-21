互联网服务提供商须屏蔽25个非法串流英超联赛网站

英格兰足球超级联赛成功从新加坡高等法院获得庭令，要求互联网服务提供商屏蔽25个最受欢迎的非法串流英超联赛节目的网站。

英超联赛星期四（3月21日）发文告宣布上述消息。这是英超联赛在亚洲打击非法串流节目行动的一部分。通过此次封锁，英超联赛在新加坡屏蔽的域名（domains）数量已超过460个。

文告指出，法院要求互联网服务提供商（ISP）实施屏蔽的技术方法已得到完善，非法串流网站的运营者很难逾越屏蔽。

过去一年里，英超联赛与泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、香港和越南当局密切合作，打击非法串流英超联赛内容的供应商。他们采取的法律行动包括在马国、越南和印尼屏蔽网站，以及在新加坡起诉销售非法串流设备的商家。

英超官方总法律顾问凯文·普拉姆（Kevin Plumb）对新加坡法院的决定表示欢迎。他说，这体现了新加坡对保护知识产权的持续承诺。

“通过关闭这些盗版网站，我们不仅阻止了非法活动，还有助于减少球迷遭受诈骗风险的可能。”

普拉姆引述英超官方近期委托网安学者保罗·沃特斯（Paul Watters）教授进行的一项调查结果说，在新加坡访问非法串流网站者受到网络威胁的可能性，比访问主流网站者，高出近四倍。

普拉姆强调，英超将继续与广播合作伙伴星和以及新加坡当局和互联网服务提供商合作，屏蔽非法串流，并让球迷了解这些网站的危险。