瑞银准备关闭亚太区较小瑞信账户

瑞士银行集团（UBS Group AG）正计划关闭它在亚太区财富管理部门中价值较低的瑞士信贷（Credit Suisse）账户，以退出一些回报不佳的财富管理业务。

彭博社引述熟悉内情人士透露，瑞银集团正在审查余额约为200万美元（268万元）或更少的账户，当中不少账户都位于亚洲商业中心的新加坡和香港。

此举凸显了瑞银总裁埃尔莫提（Sergio Ermotti）收购瑞士信贷后，为撤出一些不想要的瑞士信贷业务所做出的更广泛努力。

上述人士表示，由于余额较大的客户往往会进行较大交易，从而产生较高费用，瑞银仍希望留住高于200万美元门槛的客户。至于低价值账户，它们却无法产生足够高的回报。

瑞银发言人受询时不予置评。

近年来，瑞银将亚洲作为它的增长计划的重心，但中国经济放缓意味着许多客户的交易量正在减少。瑞银集团财富部门目前管理总值3.9万亿美元的资产，其中17％位于亚太地区。

瑞银上月发布的业绩显示，集团去年第四季净亏2亿7900万美元（3亿7500万新元），尽管这远低于分析师之前预测的约5亿美元净亏。

集团也宣布已完成与瑞信业务的第一阶段整合。

为了将瑞信完全并入，瑞银今年将进行大重组，年内将裁减1000人并在未来几年再裁减2000人，很多工作涉及把瑞信的投资银行业务整合进瑞银。

有银行高管警告，两家银行的合并进程今年将进入最困难的阶段。埃尔莫提和瑞银主席凯莱赫（Colm Kelleher）也警告说，就降低成本而言，2024年将是更加困难的一年。

在瑞信被瑞银收购前，它已在东南亚地区开展了长达10年的业务，向区域内的亿万富豪商业家族提供贷款。 这使得瑞信成为许多企业家首选的外国银行，而这一地位也有助于提升瑞银在财富管理领域的雄心。