以为“幽灵”骚扰装电眼 揭发房东非礼女房客

第一次感到被非礼以为是“幽灵”所为没报警，装了电眼后却拍到房东伸魔掌，女房客指对方两度非礼，房东一项罪名成立，判监八个月。

39岁被告蔡周光耀（译音）面对两项非礼控状，指他分别在2021年6月5日和8月15日进入女房客的房间非礼她。

被告不认罪，经审后，法官裁定被告第一项控状因证据不足罪名不成立，另一项则罪成，被判坐牢八个月。被告不满裁决与判刑上诉。

根据判词，被告和妻子把额外的两个房间分别租给一对情侣和一个女房客。

每间房的房门都安装了电子锁，被告和妻子设定密码，搬入房里的情侣并没有更换密码。

受害人说，第一次被非礼时，她在房里睡觉，突然感觉到有人亲她的唇，抚摸她的胸，脱掉她的内裤非礼私处。她感到不舒服而转身避开，睁眼就见一个发型貌似被告的身影不吭一声地离开。因男友秃头，受害人确定对方不是男友，而屋里另一个男人就是被告。

受害人指房东夫妇在储藏室供奉泰国神，不清楚是遭被告或是“幽灵”非礼，不想诬蔑人而没质问被告或报警，也没有搬走。

不过，她决定在房里安装电眼，也不再只穿内裤睡觉，会穿上T恤和短裤才睡。

电眼画面共有三段，第一段是房内的灯亮着，开了就关，第二段可见关灯后，被告走进房里，把手伸到受害人的右胸，看似在上下抚摸，才把她翻过身，随之撩开披在她脸上的头发。受害人这时吓得突然坐起身，被告说了两句后离开。第三段则是受害人睡在床上，门开了又关。

法官认为受害人的解释让人难以明白，似乎被“幽灵”非礼和被人“非礼”是不同的，她的理解好像是若被“幽灵”非礼是没有实际触碰的超自然现象，所以没能确定她是否真的被非礼，因此第一项控状裁定被告无罪。