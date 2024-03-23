停南北大道路肩等同伴 七狮城电单车骑士被撞酿二死四重伤

八名本地男子分骑八辆电单车到马来西亚，因其中一辆电单车爆胎半途在休息站停下，其余七辆停在路肩等候时被一辆失控罗厘猛撞，酿成两死四重伤惨祸。

这起车祸发生在星期六（3月23日）凌晨3时左右，地点在马来西亚南北大道111.4公里处，永平往巴莪方向的路段。

车祸发生后，电单车零件和碎片散落一地。（取自网络）

峇株巴辖警区主任依斯迈助理总监答复《中国报》说，八名新加坡籍男子事发前骑着八辆电单车，打算前往麻坡巴莪进行凌晨封斋（Sahur）。其中一辆电单车突然爆胎，骑士于是停在永平休息站。

驶在前面的另七名电单车骑士得知同伴出状况，于是把电单车停在南北大道的路肩上等候。万没想到等候之际，一辆往相同方向行驶的罗厘疑似失控冲撞向停在路肩上的电单车车队。

依斯迈说，车祸造成两名26岁骑士当场不治，另四名骑士则受重伤，被送往麻坡苏丹娜法蒂玛专科医院急救。

“罗厘司机与29岁跟车员，以及其中一名骑士并未受伤。”

来自吉打州的33岁罗厘司机，随后接受尿液及酒精检验皆呈阴性反应，他事后被当地警方扣押三天至3月25日，以协助调查。

撞击力导致出事的电单车毁坏不堪。（取自网络）

目击者：电单车抛飞草坪

有目击者在网上留言，称当时经过案发地点，发现多辆狮城注册的电单车倒地，有一些还抛飞到草坪上。

他提到，车祸发生后，由于交通开始缓慢停滞，他担心后方车辆来不及停下，因此下车推车行走。

他说，不少人也跑去事发现场帮忙。