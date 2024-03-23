我国谴责莫斯科音乐厅恐袭 暂无新加坡人受影响

新加坡强烈谴责发生在俄罗斯首都莫斯科一家音乐厅的恐怖袭击事件。我国外交部目前没接到新加坡人受影响的报告，并吁请国人延后到俄罗斯的非必要行程。

我国外交部星期六（3月23日）发声明说，这起恐怖袭击深刻地提醒各国恐怖主义威胁依然存在。我国强烈谴责恐怖袭击的行为，并向罹难者的家属表达慰问，祝福伤者早日康复。

当局目前没接到有新加坡人受影响的报告，劝请国人延后到俄罗斯的非必要行程。外交部也建议，在俄罗斯的新加坡人保持警惕，密切留意当地新闻并遵照当地有关机构的建议。他们也应采取必要的防范措施以保障个人安全，并上网：eregister.mfa.gov.sg向外交部登记。

在当地需要领事协助的国人可联系在莫斯科的新加坡大使馆（+74992413702，或24小时紧急热线+79060090069）。外交部24小时热线是：+65 63798800/8855。

莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅星期五（22日）发生枪击事件，地点是克罗库斯城音乐厅（Crocus City Hall），当时一个乐队正在举行音乐会。俄罗斯媒体报道，三名身着迷彩服的枪手投掷了手榴弹或燃烧弹，引发火灾。俄罗斯联邦安全局初步统计，枪击事件已造成至少60人死亡包括儿童，另有100多人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称对此次袭击负责。

路透社报道，伊斯兰国通过宣传机构“阿玛克通讯社”（Amaq）在Telegram发表声明，称伊斯兰国战斗人员在莫斯科郊区发动了袭击，“造成数百人死伤和巨大破坏后，已安全返回基地”。声明没有提供更多细节。

俄罗斯外交部说，克罗库斯城音乐厅发生的枪击事件是恐怖袭击。