蔡厝港星期天录得36.3度 为今年以来最高温

蔡厝港星期天（3月24日）下午测到36.3摄氏度的高温，是2024年开年以来的本地最高气温。

新加坡气象署网站的资料显示，蔡厝港于星期天下午2时41分录得36.3摄氏度，刷新今年的高温纪录。星期一（25日）的每日最高气温回跌至35.4摄氏度，于巴耶利峇录得。

此前，圣淘沙在3月13日傍晚6时测到36摄氏度，当时是今年最高温，但这个纪录只保持了11天。

根据气象署网站的历史资料，本地3月份的每日最高气温为36.6摄氏度，分别于1990年3月29日在登加，以及2010年3月4日在海军部测得。

本地已连续三年录得10年最高平均气温；去年也是本地有记录以来第四热的年份。气象署配合世界气象日发布的2023年度气候报告显示，本地去年初经历一段凉爽的天气后，从4月起月均温度就高出1991年至2020年的长期平均数。

天气持续炎热，去年有37天处于高热应激（heat stress）水平。第三次全国气候变化研究结果预测，到了本世纪末，或有54天至326天的暑热压力指数，会达到33摄氏度以上。

2023年度气候报告指出，去年下半年出现厄尔尼诺（El Nino）现象，同一时期印度洋西侧海面温度逐渐比正常情况高（称为“正偶极”），使本地天气更干燥。

由于引发干燥天气的全球厄尔尼诺现象出现后的第二年，气温通常会进一步升高，因此估计今年会更炎热。