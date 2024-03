康盛：集团董事接受商业事务局调查 不影响日常运作

私人脐带血库公司康盛人生集团(Cordlife)强调,集团董事接受商业事务局调查并不影响公司的日常运作。公司也正采取措施纠正问题,包括采用更先进的数码实验室监控系统,加强对实验室设施的远程和现场实时监控。



康盛首席执行官姚鹏辉星期三(3月27日)向客户发电邮,汇报有关商业事务局调查集团多名现任和前任董事的事宜,并指康生会尽全力配合当局的调查,同时强调调查将不影响公司的日常运作。

根据《联合早报》取得的电邮,运营团队正专注于解决卫生部在调查中提出的所有问题,并提高实验室运作的应变能力。这些纠正措施包括,采用先进的数码实验室监控系统,加强对实验室设施的远程和现场实施监控。

公司也会强化故障安全措施,确保即使在不利条件下,运作也不会受阻断。



康盛也将增加具有丰富经验的技术人员的人数,以提升实验室的专业和处理能力,并为员工提供更广泛的培训,解释每个标准操作程序和设备操作程序的原理和重要。



公司也会透过细胞治疗认证协会(Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy,简称FACT)的专业知识来提供指导,加强程序和组织结构。

姚鹏辉也说,之前已被告知孩子脐带血未受影响的客户可以放心,这些脐带血将会继续安全储存;至于脐带血储存在受检验储罐的客户,康生将在下周提供最新消息。

康盛去年底爆出脐带血储存温度过高事故,五名现任和前任董事最近被捕并获保释在外,而不在新加坡的董事也接到通知,须在4月2日亲临商业事务局(CAD)协助调查。