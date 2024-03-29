男女车震视频被放上网 车牌跳字开入围

光天化日下，男女在保时捷内上演车震，过程被人拍下来，视频上网后，车牌竟变成红字，星期三（3月27日）的万字跳字开出入围奖，有字迷中奖。

这则时长19秒的视频是于3月26日被发布到脸书群组“SGRV”，并迅速引发热议。

该段视频显示，相信有一对男女坐在保时捷跑车内车震，恰好被其他车主拍下视频。

视频随后迅速流传，短短三天内就有超过4300人次分享，并有3500个留言。

由于视频也拍下了车牌，不少人纷纷称发财的机会来了，呼吁网民一定要买跳字，因为保时捷在过程中不断晃动。随后，也有网民在网上展示万字票票根。

根据新加坡博彩公司的网站，视频上网的隔一天，涉事保时捷的车牌号码的跳字“7837”就开在入围奖，让福至心灵的字迷带来一笔横财。

根据网站资料，“7837”并非是旺字，虽然曾开出三次头奖，但最后一次已经是在11年前。从2013年5月到2021年7月期间，基本不曾开过，从2021年7月11日至今，也只开出四次安慰奖和入围奖。

律师：公共场合车震行为抵触法令

受访律师指出，车主的行为已经抵触防止骚扰法令（POHA）和猥亵法令（obscene act）。

蓝国庆律师指出，凡是在公共场合做出淫秽行为者，或已抵触猥亵法令，是属于刑事罪。一旦罪成，可判坐牢长达三个月或罚款，或两者兼施。