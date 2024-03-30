本地首个“居场所”概念活跃乐龄中心开幕

本地首个以“居场所”概念运作的活跃乐龄中心正式开幕，报名开放两周内，已有120名居民主动参与。他们可以自主组织活动，把技能传授给同辈或下一代，积极做出贡献。

惠爱社区中心（FaithActs）联合“Ibasho”（居场所）星期六（3月30日）在女皇镇保健区（Health District@Queenstown）成立本地首个以“居场所”概念运作的活跃乐龄中心。

“居场所”（Ibasho）概念源自日本，旨在预防社会孤立，尊重长者的贡献，促进社会和代际融合。活跃乐龄中心不只要创建一个温馨舒适的社区空间，也提供一个场地，让年长者有机会和各个年龄层的社区成员接触，将经验传授给年轻人。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席开幕仪式并为新中心剪彩。他致辞时说，随着本地步入老龄化，这种人口结构的转变肯定须要在基础设施和软件方面做出新调整，要更加重视年长者在社会中的积极作用。

两机构此次合作希望能协助改变社会观念，重视年长者能为社区做出的贡献，将他们视为具有生活智慧和宝贵经验的人。

谈及与其他乐龄中心的不同，新加坡国立大学人口健康中心副执行理事兼“居场所”创始人清田英巳副教授受访时说，“居场所”不仅没有年龄限制，还会让参加活动的跨代际人群相互交流，同时确保年长者有更多的自主权和话语权。

“居场所”共有八大理念，包括尊重长者智慧、常态生活、去边缘化、自主社区、多代际共处、接纳不完美等。

清田英巳指出：“我们希望扭转社会对年长者的既定印象，他们来中心参加活动，不是来等着被照顾，被指导的，他们可以自主地组织工作坊，把自己的技能传播给同伴或者下一代。”