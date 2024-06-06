GIC淡马锡等国际投资机构组新联盟 为印太市场注入250亿美元

包括新加坡政府投资公司和淡马锡在内的多家国际投资机构与合作伙伴组成新联盟，承诺在未来几年投入超过250亿美元（约337亿新元），推动印太经济框架新兴市场的基础设施建设。

这个新联盟星期四（6月6日）由非营利组织印太繁荣伙伴关系（Indo-Pacific Partnership for Prosperity，简称IP3），以及总部设于美国的投资公司KKR和基建投资基金Global Infrastructure Partners宣布组成。

参与联盟的包括新加坡政府投资公司、淡马锡、慈善投资组织Allied Climate Partners、贝莱德（BlackRock），以及洛克菲勒基金会（The Rockefeller Foundation）等。

联盟将聚集印太投资者、知识伙伴、政府和发展专家等，旨在加快对基础设施的投资，支持印太经济框架经济体实现经济发展、人力资本和可持续发展方面的目标。

联盟成员将协助推动区域确认、推广和发展成功的基础设施项目，以及支持与各国政府、多边开发银行和开发金融机构的协调，以制定降低投资风险的解决方案。

正在新加坡访问的美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）星期四在印太经济框架清洁经济投资者论坛发表主旨演讲时说，这将是寻找交易的投资者为区域带来的250亿美元实实在在的资金。

首届清洁经济投资者论坛共确认总值超过230亿美元（约310亿新元）的69个可持续基础设施项目的投资机会。

其中20个总值约60亿美元（约81亿新元）的投资项目，通过商业配对活动展示给投资者，涵盖工业园、经济特区、能源、农业和水产养殖、废物管理等多个领域。其余项目确定为未来的潜在投资机会。

雷蒙多也宣布，美国基建投资机构I Squared Capital承诺为印太经济框架新兴经济体的能源转型、气候投资和数码包容项目，投入15亿美元（约20亿新元）。这包括印度尼西亚的绿色数据中心、菲律宾的再生能源平台，以及印度的智能电表和混合再生能源。

去年11月宣布的印太经济框架催化资本基金（IPEF Catalytic Capital Fund）也已启用，项目包括印度再生能源平台、印尼柴油替代计划，以及越南污水处理厂。

雷蒙多说，她将致力于向印太地区投入资金，尽己所能确保印太经济框架取得成功。