南大微型卫星完成模型制造 通过测试后料明年6月发射

南洋理工大学与伙伴机构设计的微型卫星已完成模型制造，通过测试后，预计在明年6月发射，研究微型卫星在超低轨道运行时所需的新技术。

这个名为“亿利”（ELITE）的卫星，全名是Extremely Low Earth Imaging Technology Explorer，意为超低地球轨道成像技术探索者。它备有特制太空相机，能捕捉更清晰的画面，未来可在气候观测等领域发挥作用。

南大于2022年宣布与宇航初创公司Aliena、LightHaus Photonics、新科工程，以及新加坡国立大学淡马锡实验室合作，共同研发遥感微型卫星。与距离地面500公里至800公里的卫星不同，新研发的微型卫星，可在距离地面250公里至300公里的超低地球轨道（Very Low Earth Orbit）运行。

科技公司LightHaus Photonics为卫星制作首个本地制作的太空相机，因距离地面较近，可捕捉小至0.5米长的物体。Aliena为卫星设计推进器，帮助卫星抵抗在超低轨道运行的大气阻力，避免它偏离轨道或重新进入大气层。

由于卫星在超低轨道运行可受到原子氧（atomic oxygen）这种可腐蚀材料气体的影响，南大淡马锡实验室研发纳米技术涂层来加强防护卫星。

“亿利”已完成模型制作，在接受泰国地理信息与空间技术发展局的测试。模型已通过环境方面的测试，如振动力和在热真空环境操作的能力。通过所有工程鉴定后，团队就可建造供发射的卫星。

尚达曼总统星期二（6月11日）走访南大卫星研究中心，了解卫星研发计划的进展。

这是南大自2011年建造的第14个卫星，获得航天科技与产业发展办事处（简称OSTIn）的支持与资助。