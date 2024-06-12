宏茂桥咖啡店火患 电梯一度停运部分水电供应受影响

宏茂桥火患烧毁咖啡店，导致电梯一度停止运作，有居民有家回不了，部分水电供应受影响，必须到附近巴刹取水。

星期二（6月11日）凌晨约2时40分，宏茂桥10道第407座组屋的咖啡店GHK 407 Food House疑因一个摊位在烹煮食物时无人看管而引发火患，所幸无人受伤。

咖啡店的九个摊位全被烧毁，损失还在计算，不过预计高达50万元。

记者星期三（12日）早上走访现场时，咖啡店仍被封锁，有四五名工作人员在场清理，住在楼上单位的女员工透露住处被烧得蛮严重的，所幸当时大门没打开，否则火势或会蔓延到屋内。

“我们这里住了五个人，今早市镇会有派人来修理水管，我们现在处于断水断电的情况，星期二晚上要拿水桶去附近巴刹接水，但老板已经安排我们新住宿和工作场所。”

另一居民杰克（26岁）说，他们目前还有电源，但水管相信因为高温而融化，市镇会星期三早上也已派人来更换。宏茂桥市镇会受询时说，接获通报后立即到场向受影响家庭提供协助，他们的首要考量是确保居民的安全和福利，并尽快让一切恢复正常。

市镇会当天就修复了受影响的电梯，因火患而受影响的电力和水供也在同天恢复，发言人说他们了解这些必要服务的重要性，优先恢复服务，以把干扰减至最低。

另外，他们也会协助修复公物，包括让组屋外墙和公共区域恢复到原来模样。发言人感谢民防部队、建屋发展局和其他相关部门的迅速反应，也感谢居民在艰难时刻的配合和耐心。

建设局：组屋结构不受影响

建设局受询时说，他们针对组屋展开结构性的检查，初步调查显示，火势没有影响结构完整性，咖啡店楼上的单位可安全入住。

但是，火势导致其中一间摊位的天花板出现局部脱落，作为预防措施，当局下令封锁受影响的区域，并支撑天花板等待进一步的详尽评估。

建屋局跟进此事时，也须立即委任专业工程师，采取必要的预防措施来免除危险，同时进行详尽调查以及推荐需要展开的整修措施。