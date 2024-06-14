疑夜市地板不平 老妇绊倒手擦伤

老妇在逛夜市时，疑因地板高低不平，被绊倒后手臂擦伤。夜市负责人称，每天都派人检查，事发前已放置三角锥提醒民众。

这起事故发生在6月9日下午2时许，地点是在长堤坊（Causeway Point）旁边的夜市。

有网民在脸书群组“Complaint Singapore”发贴文，称一名86岁的老妇因路面不平，被绊倒后伤到手臂和头部。

根据网民分享的照片，受伤老妇事后坐在椅子，旁边还有两名男女正在协助她处理伤口。

记者走访时，两名目击此事的摊贩胡女士（60岁）和胡先生（30岁）指出，听到嘈杂声，才发现老妇已经跌倒。他们说，当时旁边还有几名公众，见状后立即搀扶老妇，并协助召医护人员。

“老妇的左手臂有擦伤，但神志清醒，也没有任何大碍。”

他们说，当医护人员到场后，除了为老妇包扎外，还要求她站起来回走动，确保没有其他大碍。据了解，老妇过后自行离开。

夜市负责人郑小姐受访时指出，事发当天早上就已经发现木板出现高低不平的情况，但由于当天是周末，承包商需要晚些时候才能来，因此特意放置三角锥来提醒他人。

主办方称事发前已放置三角锥提醒民众。（取自脸书）

“我们每天都会安排清洁员工检查，一旦发现有问题，就会立即向我们反映，我们也会尽快找人去铺锌片。目前为止，伤者也没有主动找我们。”

承包商铺设锌片 避免事故重演

胡先生说，事发当晚，承包商就来铺设锌片，避免事故再发生。

“要完全铺平比较困难，我们摊位的木板开始时是平的，过后也出现高低不平，但在反映后，主办方立即派人来铺锌片。”

记者走访时发现，地板不平的问题确实已经解决。