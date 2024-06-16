我国吁俄乌按国际法和联合国宪章寻求解决方案

我国呼吁俄罗斯停止敌对行动，与乌克兰诚意谈判，以国际法和联合国宪章为基础，寻求和平、持久的解决方案。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，星期天（6月16日）在乌克兰和平峰会上发言时，作出上述表示。

外交部发文告说，沈颖以总理兼财政部长黄循财特使的身份，于过去两天到瑞士，出席在当地举行的乌克兰和平峰会。

她在会上发言时，重申我国对国际法和联合国宪章的坚定承诺。她说，国家不论大小，领土完整、政治独立和主权完整，都应得到维护与支持，这对包括新加坡在内的所有国家的安全，是至关重要的。

沈颖说，正是基于这些原则，我国明确谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为，“我国不偏袒任何一方，我们坚持维护原则。”

她说，这场冲突已进入第三年，不仅破坏基础设施、伤及人命、造成上千万人流离失所，更凸显了核安全的潜在风险。

今年4月，乌克兰境内的扎波罗热核电站遭无人机袭击。这是欧洲最大的核电站之一，2022年2月俄乌战争爆发后，被俄罗斯控制。此后，核电站多次遭到炮击，引发关注。

沈颖说，我国作为国际原子能机构成员国和理事会成员，深切关注核电站安全以及发生核事故的潜在风险。

她在会上重申，我国支持国际原子能机构总干事保护该核电站的五大基础原则，也支持原子能机构提出在武装冲突中保证核安全的七大关键原则。

沈颖指出，要保证核电站安全的唯一途径，是立即停止在核电站及附近地区展开任何军事活动，同时确保国际原子能机构人员能及时进入核电站。

她强调，各方必须避免核事故发生，因为这将危及乌克兰境内外的人类和环境。