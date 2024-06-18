撞船泄漏400吨燃油 涉事船只仍停泊在我国水域

巴西班让码头两船只发生碰撞后，当局立即在破裂的燃油舱周围启动应急措施，但近一半约400公吨的低硫燃油仍泄漏到附近的海面上。

上星期五（6月14日）下午2时20分，一艘悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA因引擎和操舵系统失灵，撞上停泊在巴西班让码头的一艘悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR。

海事及港务管理局星期二（18日）早上邀请本地媒体出海，观察清理油污工作的最新进展。

两艘涉事船只目前分别停泊在不同地点，以作进一步调查。被撞的加油船MARINE HONOUR，船体中间有明显的凹陷，肇事挖泥船VOX MAXIMA的首舷沾染黑色油渍。

肇事船只是悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA，首舷沾染黑色的油渍。两艘船目前停泊在不同地点，作进一步调查。（陈斌勤摄）

海事局港口主任钟嘉泉受访时说，漏油事故发生后，当务之急是确保船只和船员的安全，防止更多燃油泄漏。事发后，当局立即使用消油剂处理从受损燃油舱漏出的油污，但受潮汐流影响，一些油污仍扩散至我国南部的海岸。

“收集油污的过程极具挑战，油污漂流不定，我们也动用了无人机和卫星画面观察油污的流向。”

据了解，圣淘沙的三个海滩中，西乐索海滩的受影响程度最低，有望最早开放。

海事局透露，当局已动用18艘漏油应急船、装置了1500米的围油栏，并部署两个防溢流装置（Current Buster Systems）、三个撇油器和三个无人机。

接下来几天，当局会部署多1600米的围油栏和一个防溢流装置。